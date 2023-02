Pukkelpop 2023 annonce sa première tête d’affiche: Billie Eilish

Billie Eilish retourne à Kiewit le vendredi 18 août. L’organisation de Pukkelpop a annoncé la nouvelle dans la matinée.

La chanteuse américaine est la première tête à l’affiche pour 2023. Agée d’à peine 21 ans, elle est la plus jeune tête d’affiche que Pukkelpop ait jamais eue et l’une des autrice-compositrices-interprètes les plus appréciées de sa génération.