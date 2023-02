La sociologue Emma Dabiri: «La coiffure constitue un bon indicateur du climat politique»

Emma Dabiri arrive avec un sourire qui vous apaise et fait d’un trait oublier ses minutes de retard. Sa beauté est stupéfiante ; elle en est consciente. Cependant, comme elle l’a elle-même raconté, sa grâce n’a pas suffi à ce que cette petite fille noire, issue d’un couple mixte, trouve, dans le Dublin qui l’a vue naître et grandir, la sécurité et les réponses à ses craintes et ses doutes.

De peau claire, elle a toutefois hérité d’un cheveu afro. Et à l’instar de beaucoup de femmes noires, elle n’a jamais vraiment su comment l’arranger. Du moins jusqu’à ce qu’elle décide que sa chevelure était magnifique, et que l’histoire de la coiffure africaine incarnait également celle d’une libération et d’une conquête.