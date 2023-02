Bruxelles: du changement à la Stib

La Stib explique que « ce ticket offre plus de flexibilité aux personnes qui pratiquent le télétravail et effectuent deux à trois allers-retours par semaine sur le réseau de transport public bruxellois ».

Un nouveau titre fait ainsi son apparition aujourd’hui. Il s’agit du ticket « 75 voyages », valable sur le réseau de la Stib uniquement et pendant 90 jours après une première validation. Il a une valeur de 105 €.

Le service bruxellois de transports en commun explique que « ce ticket offre plus de flexibilité aux personnes qui pratiquent le télétravail et effectuent deux à trois allers-retours par semaine sur le réseau de transport public bruxellois ». « Ce nouveau titre », écrit la Stib, « s’inscrit dans un cadre post-covid permettant le travail à domicile plusieurs jours par semaine. (…) Chaque déplacement ne vous coûtera que 1,4 euro ».

Autre changement annoncé, pour juillet 2023 : les Bruxellois de 65 ans et plus pourront bénéficier d’un abonnement annuel à douze euros, comme les étudiants et jeunes Bruxellois.