Renouvellement du permis de Brussels Airport: les francophones ne seront pas consultés

Vous avez apprécié la saga du renouvellement du permis de Liege Airport, vous allez sans doute vous délecter de la procédure de renouvellement du permis d’environnement de l’aéroport de Bruxelles, l’aéroport dit « national », qui va débuter dans quelques mois. Un plus grand aéroport, plus d’avions, plus de riverains, plus de communes et plus de gens impactés, le dossier ne risque pas d’être moins intéressant et parfaitement symbolique de son époque.

« On y travaille depuis de nombreux mois », confirme Brussels Airport Company, la société qui gère l’aéroport. C’est en effet un exercice que la compagnie ne doit réaliser que tous les 20 ans. La dernière fois, ça a donné lieu à l’actuel permis, délivré le 8 juillet 2004, ce qui impose à son successeur d’être activé valablement avant le 8 juillet 2024.