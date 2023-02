Le dernier Boeing 747 prend son envol

La « reine des cieux » née à Everett il y a plus d’un demi-siècle a révolutionné le transport aérien. L’émergence d’appareils plus économes et silencieux sonne la fin d’une épopée industrielle américaine, mais l’aventure continue dans les faits.

Le gigantesque oiseau blanc patiente sagement au dehors du hangar d’Everett, resplendissant sous le ciel hivernal du Puget Sound. « Il est beau, n’est-ce pas ? Je ne m’en lasse pas, et pourtant cela fait un demi-siècle que je le connais intimement », sourit Scott Tomkins, élégant octogénaire, emmitouflé dans une épaisse veste beige, une casquette noire Boeing vissée sur la tête. Lui et ses semblables n’auraient manqué le spectacle pour rien au monde. Par un froid piquant, ils déambulent dans l’usine de Paine Field, près de Seattle. Leurs blousons bleus défraîchis sont agrémentés d’un patch évocateur : « Boeing 747 1 » et d’un sésame intriguant : « Incredible. » Comme ces « incroyables » employés qui, dans les années 1960, œuvrent au grand pari technologique et industriel du célèbre avionneur américain d’Everett. Ils ne sont plus qu’une poignée, mais la fierté est intacte.