Le coup de gueule de Carlo Ancelotti contre le calendrier surchargé: «On dépasse les limites»

« On ne va pas choisir nos matches, parce que dans ce club, ce n’est pas possible de choisir ses matches. Mais on va doser les joueurs. C’est nécessaire. Pourquoi ? Parce que le calendrier qui nous attend est… incroyable », a lancé Ancelotti mercredi, avant le match en retard de la 17e journée de Liga contre le Valence CF jeudi (21h00).

« La Liga veut organiser ses compétitions, la fédération aussi, la FIFA et l’UEFA aussi… chacun n’en fait qu’à sa tête. Résultat : les joueurs ne peuvent pas avoir de jours de repos. Moi aussi, parfois, ça m’ennuie d’avoir des jour de repos. Mais on doit penser aux joueurs. On doit s’arrêter un instant et se dire que si les joueurs ne se reposent pas, il n’y a plus de spectacle. C’est un sujet très sérieux », a poursuivi le technicien italien du Real.