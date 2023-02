Découverte: le lait de lune, le super-pouvoir antibiotique venu des grottes

Sous terre, dans les grottes inhospitalières, se développe une vie que bien peu de gens imaginent.

Sébastien Rigali, biologiste moléculaire de l’ULiège et maître de recherches au FNRS, sait combien les micro-organismes comme les bactéries ou les champignons sont capables de puiser dans leur matériel génétique afin de se survivre et se développer dans les milieux les plus hostiles. « Mon travail consiste à comprendre comment les bactéries parviennent à rester vivantes dans de tels environnements extrêmes, et de déterminer si leurs « super-pouvoirs » biologiques peuvent être ensuite exploités dans la médecine humaine, explique-t-il. C’est ainsi que seraient nés les antibiotiques, des armes produites par des bactéries afin d’éliminer les micro-organismes concurrents partageant la même niche écologique. »