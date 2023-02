Le petit moment qui fait du bien: reproduire les déhanchements d’Elvis avec Jim Carrey

En 1983, le légendaire show télévisé de Johnny Carson accueille un tout jeune imitateur débarquant de Toronto et se produisant pour la première fois à la télévision américaine : Jim Carrey. L’air aussi ahuri qu’allumé, il débarque sur le plateau en roulant des yeux et en annonçant qu’il va se livrer à quelques imitations. Aussitôt, il se retourne, consacre de longues secondes à passer ses mains dans ses cheveux, remonte le col de sa veste et commence à se déhancher. L’effet est saisissant. Sans qu’une seule note ait été jouée, sans qu’une seule parole ait été chantée, Elvis est là, sous nos yeux, juste par la puissance de son évocation physique. Et Carrey ne s’arrête pas là. Lorsqu’il ouvre la bouche, c’est pour s’exprimer avec la voix et les expressions du King. Et lorsqu’il explique comment il a créé son fameux déhanchement en essayant d’échapper à un chien hargneux, le public hurle de rire. Il ne lui reste plus qu’à joindre la voix à la gestuelle pour balancer une version hilarante de Jailhouse Rock.