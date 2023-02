Guerre en Ukraine: les infographies interactives pour comprendre l’évolution du conflit

Retour sur l’évolution du conflit entre l’Ukraine et la Russie.

Par Théo Anberrée et Benoît Senden

Vladimir Poutine a lancé son « opération spéciale » il y a plus de 11 mois. Si la situation est extrêmement tendue depuis 2014, date de l’annexion de la Crimée par Moscou et du soulèvement des séparatistes du Donbass, qui contrôlent depuis lors plusieurs localités de la région, le 24 février 2022 marque un tournant.

Les Russes progressent de manière spectaculaire dans l’est, le sud, le nord et arrivent même jusqu’aux faubourgs de Kiev. Fin mars 2022, ils sont au plus fort de leur avancée, avant d’être repoussés et de décider un repli stratégique vers le Donbass.

Depuis, les Ukrainiens ont regagné du terrain, même si le rapport de force évolue constamment sur le champ de bataille.

Retrouvez ci-dessous l’évolution du rapport de force, en cartes et avec une ligne du temps.