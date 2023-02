L’acné tardive, être mal dans sa peau à l’âge adulte

L’acné. Un mot, qui hante l’esprit de bon nombre d’adolescents. La période passée et c’est un ouf de soulagement. Pas trop vite. Un regard dans la glace et le reflet renvoie l’image d’une armée de petits comédons. Non, l’acné n’est pas que l’apanage de la puberté. Chez 20 à 40 % de la population, celle-ci persiste voire débute après 25 ans, selon des données épidémiologiques des Annales de dermatologie et de vénérologie. Un phénomène qui est d’ailleurs en constante évolution. « Depuis une dizaine d’années, l’acné chez les adultes est de plus en plus courante », admet d’emblée Dominique Tennstedt, dermatologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc.