Real Madrid: l’enchaînement des matchs sera-t-il propice à Eden Hazard?

Pour Eden Hazard, la doudoune et le training sont plus régulièrement de circonstance que le maillot et le short. Largement relégué dans la hiérarchie offensive madrilène, l’ailier doit composer avec un rôle à l’abri des regards, abonné à vivre dans l’ombre. Et il ne peut quasiment rien faire pour bouleverser cet ordre établi. L’enchaînement des matchs, tous les trois ou quatre jours, pourrait lui permettre de gratter quelques minutes. Si tant est que Carlo Ancelotti le veuille bien et lui fasse encore confiance. Ce qui n’est plus garanti.