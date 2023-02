Tax shelter: belle reprise en 2022 avec près de 133 millions d’euros levés

Le tax shelter est un incitant fiscal destiné à soutenir l’activité cinématographique et scénique et, depuis 2023, le secteur du jeu vidéo.

Près de 133 millions d’euros ont été levés en 2022 dans le cadre du tax shelter par les quatre principaux acteurs du secteur (uFund, BNP Paribas Fortis Film Finance, Taxshelter.be et Beside), ressort-il des chiffres communiqués à Belga. Au total, pas moins de 583 projets audiovisuels et scéniques ont été financés par le biais de cet incitant fiscal destiné à soutenir l’activité cinématographique et artistique en Belgique.

BNP Paribas Fortis Film Finance a clôturé sa levée de fonds annuelle avec 35 millions d’euros récoltés, dont 29 % pour les arts de la scène. La filiale a contribué au financement de 90 projets audiovisuels et scéniques, en collaboration étroite avec plus de 30 producteurs et productrices agréés. « Après le point bas historique à 20 millions en 2021, une forte reprise a eu lieu en 2022, notamment grâce aux projets qui avaient été mis au frigo en 2021 », indique Guy Pollentier, responsable de BNP Paribas Fortis Film Finance. « Comparer 2022 et 2021 n’aurait donc pas beaucoup de sens, mais par rapport aux années pré-covid, nous voyons une forte progression de l’ordre de 35 %. » En 2022, BNP Paribas Fortis Film Finance a pu, notamment, se réjouir du succès rencontré par la série et le film « Notre nature », ou encore d’une nouvelle saison des « Schtroumpfs ».

Avec plus de 34,5 millions d’euros levés en 2022, Taxshelter.be et ING ont contribué au financement de 265 projets audiovisuels (156) et scéniques (109), en collaboration étroite avec 65 producteurs agréés néerlandophones et francophones. Taxshelter.be a connu une croissance de plus de 13 % par rapport à 2021. « Cette année fut fort riche autant pour les arts de la scène que pour les productions audiovisuelles. Les arts de la scène ont repris à plein volume depuis la fin du covid et les producteurs audiovisuels ont connu l’aboutissement de leurs nombreux développements et la reprise des projets internationaux », souligne Sibylle Smets, administratrice de Taxshelter.be.

Beside Tax Shelter (ex Belga Films Fund) a quant à lui récolté 32 millions d’euros au bénéfice de 40 projets audiovisuels (28 millions) et 71 projets scéniques (4 millions).

Enfin, uFund a levé 31,3 millions, dont 3 millions pour les arts de la scène, ce qui représente une croissance de 8,3 % par rapport à l’exercice précédent (28,9 millions). La société se dit « très satisfaite » du résultat obtenu. Au total, 56 projets audiovisuels (films, séries) et 61 projets d’arts de la scène ont été financés.

L’année 2023 verra l’entrée du secteur des jeux vidéo dans le mécanisme du tax shelter. Cette mesure, approuvée par le Parlement fédéral et la Commission européenne, est le fruit d’un long processus dont l’objectif est de faire grandir un secteur peu soutenu jusqu’ici en lui donnant accès à une nouvelle source de financement. Une décision vivement critiquée par l’Union des producteurs francophones qui fustige la possibilité offerte au secteur de financer « toutes ses dépenses européennes via des levées en tax shelter belge, sans aucune obligation de dépense belge ni aucune garantie de structuration économique en Belgique ». Pas moins de 935 équivalents temps plein œuvrent au développement de jeux vidéo en Belgique et le secteur a engrangé 88 millions d’euros l’année passée contre 82 millions en 2020.