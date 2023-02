Un cas de vache folle aux Pays-Bas: l’Afsca réagit

La Belgique ne prendra pas de mesures supplémentaires après la découverte d’un cas de vache folle dans une ferme aux Pays-Bas, a fait savoir mercredi l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Le dernier cas d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) remonte à octobre 2006 dans notre pays.

Les autorités néerlandaises ont mentionné le cas via le point de contact européen. Une enquête est en cours pour déterminer la source de la maladie et les contacts de l’animal malade. « Cela concerne probablement un cas sporadique et isolé de la maladie », a commenté une porte-parole de l’Afsca. Elle souligne qu’à partir d’un certain âge, les carcasses de bovins morts en abattoir ou dans les sociétés d’équarrissage sont systématiquement analysées afin de déceler d’éventuels cas d’ESB.

Maladie de Creutzfeldt-Jakob

L’ESB a fait son apparition au Royaume-Uni en 1986 et a entraîné une grave crise agroalimentaire au cours de laquelle des millions de vaches ont dû être abattues.

À lire aussi Pays-Bas: un cas de «maladie de la vache folle» identifié

En Belgique, la maladie avait fait son apparition le 27 octobre 1997 dans une exploitation d’Havelange en province de Namur. Le dernier cas remonte au 5 octobre 2006 dans le Hainaut.

L’ESB est à la base de la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez l’homme. Au Royaume-Uni, 178 personnes sont décédées des suites de cette maladie entre 1995 et 2016.