visapourlaflandre: la consigne, petite affaire entre amis

Instaurer une consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique : les pigeons ramasseurs en rêvaient, le gouvernement flamand décidait à Noël de le faire. Depuis, c’est la soupe à la politique et aux « petits amis », avec Zuhal Demir qui tient la louche.

Vous pensiez les excès des lobbies réservés au Parlement européen ? Vous croyiez les conflits d’intérêts concentrés sur la Wallonie ? Vous étiez persuadé que ce que la Flandre fait seule, elle le fait mieux ? Vous aviez tort. Pour preuve ce dossier qui occupe les médias du nord du pays et qui va nous permettre d’enrichir notre vocabulaire néerlandais. Il s’agit du dossier des consignes – dites « statiegeld ».

La problématique des consignes sur les cannettes et les bouteilles en plastique n’est pas du tout nouvelle, elle n’est même pas typiquement flamande. Un collectif belge d’organisations citoyennes se bat ainsi très activement à coups de pétitions et autres cartes blanches pour pousser les gouvernements et parlements régionaux (c’est eux qui sont compétents) à l’adoption de ce système qui donne une valeur aux emballages et permettrait de lutter contre les déchets sauvages.