Leipzig «libère» Domenico Tedesco: il deviendra bientôt le nouveau sélectionneur des Diables rouges

Comme nous vous le révélions en exclusivité, la Task Force a clôturé ses travaux en mandatant le CEO Peter Bossaert pour approfondir les négociations avec Domenico Tedesco. Tout concorde pour que le dossier se finalise et que le contrat soit signé en début de semaine prochaine.

Ce mercredi, nous apprenons via Het Laatste Nieuws que Leipzig a « libéré » Tedesco. En fait, même si le club allemand l’avait licencié au mois de septembre dernier, il devait encore le payer jusqu’à la fin de cette saison. Selon Bild, un grand média allemand, le montant pour les cinq derniers mois s’élevait à environ 1 million d’euros. Une somme que Leipzig va donc économiser. Tedesco pourra ainsi signer un nouveau contrat afin de devenir le nouveau sélectionneur de la Belgique. Les Diables rouges tiennent donc leur nouveau mentor.

Selon nos informations, Peter Bossaert et Domenico Tedesco sont parvenus à s’entendre sur les grandes lignes d’un accord. Mais pas encore sur les modalités exactes et encore moins sur les chiffres des émoluments qui devraient tourner, selon les estimations internes, autour du million plus les primes. Mais pas question, comme le souhaitaient visiblement les quatre membres de la Task Force, de lui proposer un contrat jusqu’à l’échéance du Mondial 2026, organisé conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique.