FN Herstal: une dizaine de millions d’euros ont été détournés en interne

C’est la mise en place d’un nouveau processus de « réconciliation » des dépenses (la correspondance entre les bons de commandes et les factures finales) qui a permis de démasquer d’importants détournements dans la trésorerie de la FN Herstal.

Jean-Thomas M. a été licencié la semaine dernière pour faute grave. On le soupçonne d’avoir détourné une dizaine de millions d’euros. Il faisait partie du service des achats de la fabrique d’armes liégeoise et s’y occupait d’achats de pièces pour la production auprès d’un certain nombre de fournisseurs. Au sein de l’entreprise, il était connu pour ne pas respecter les procédures très scrupuleusement et, aussi, pour mener un grand train de vie.

Au final, sur base de fausses commandes, il se serait enrichi de plus d’une dizaine de millions d’euros au cours de la quinzaine d’année qu’il a passé à la FN.