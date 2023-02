Guerre en Ukraine: «Avec des avions de chasse, on monte encore d’un cran»

Après des canons longue portée et des chars de combat, l’Ukraine fait le forcing pour obtenir des avions de chasse. La Force aérienne ukrainienne en a perdu une cinquantaine de fabrication soviétique (MiG et Sukhoï) depuis le 24 février 2022 et cherche à les remplacer pour améliorer sa défense.

Si le président américain Joe Biden a déclaré clairement mardi que les Etats-Unis ne livreraient pas de F-16, certains pays européens n’excluent plus de franchir le pas pour renforcer les capacités aériennes ukrainiennes face aux attaques de l’armée russe. Ce genre d’appareil est en effet capable de mener des frappes de longue portée. Il est donc susceptible aussi de faire monter la tension avec Moscou parce qu’il mettrait la Crimée à portée de tir. Ce qui, pour Poutine, est une ligne rouge à ne pas franchir.