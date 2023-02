Paul Magnette candidat à la présidence du PS… et au poste de Premier ministre

Le saviez-vous ? Il y a une élection à la présidence du PS. Les candidatures ont été clôturées mardi. L’élection aura lieu les 10 et 11 mars, au suffrage universel et postal. Paul Magnette n’a pas de challenger, il sera réélu, on verra avec quelle ampleur. En attendant, il nous explique pourquoi il brigue un second mandat de quatre ans. Et cela dans une séquence politique délicatissime pour la formation socialiste, faut-il le dire, sous la menace d’un décrochage dans l’opinion, à la veille d’une super-compétition électorale en mai 2024 au plus tard. Dans ce contexte, la campagne est une montagne, si c’était possible. Et Paul Magnette, un peu Sisyphe.