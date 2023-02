Un «Eugène Onéguine» brillant d’évidence et de simplicité

Eugène Onéguine est d’abord un roman extraordinaire de Pouchkine. Je ne l’avais pas lu et pour moi, ça a été le choc de ces cinq dernières années », dit le metteur en scène Laurent Pelly, dont la nouvelle production (et sa première de cette œuvre) est à l’affiche à La Monnaie jusqu’au 14 février. « C’est un roman universel, qui parle de l’humanité, de l’amour, de la mort, de la vie, du temps qui passe, avec beaucoup d’humour et de légèreté. L’opéra est un peu trompeur car Tchaïkovski y a mis tout son mal-être. Et avec ce spectacle, j’essaie de mêler les deux. »