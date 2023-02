Violences policières: des images sidérantes de «caméra cachée» dans un commissariat

Il a 29 ans, il provient de Herstal, et ce jour-là, le 30 avril dernier, il se baladait dans le quartier Outremeuse, à quelques kilomètres de chez lui. Il était passé à côté d’un véhicule de police, et il avait frappé dedans. Les occupants du combi discutaient avec le vigile d’un grand magasin lorsque des passants les avaient prévenus de ce comportement. Le Herstalien a été attrapé par derrière, il s’est débattu, il a été embarqué et emmené au commissariat le plus proche, situé à l’entrée de la Batte.