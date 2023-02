Beyoncé se produira à Bruxelles en mai

Les fans de la chanteuse attendaient tellement cette annonce que, quelques minutes après sa mise en ligne, le site de star a crashé sous le nombre de vues. Beyoncé reprend la route. Son Renaissance World Tour aura lieu de mai à septembre, le temps de 47 concerts en Europe et en Amérique du nord. Une tournée des stades qui débutera à Stockholm le 10 mai avant de se diriger vers Bruxelles et le stade Roi Baudouin le 14 mai pour une date unique.

C’est peu dire que la venue de Beyoncé par chez nous est un événement. Revenue cet été avec un nouvel album six ans après Lemonade, Queen B a confirmé qu’elle était bien la pop star numéro un, l’héritière de Madonna et Michael Jackson. A 41 ans, elle est au sommet de la pop. C’est elle qui définit l’époque. Renaissance l’a prouvé cet été.

À lire aussi Notre critique de l’album de Beyoncé: du disco à la house, «Renaissance», une ode à la danse

Disque dansant, ode à la musique de clubs et à la communauté LGBTQI+, à la fête et à l’ouverture d’esprit, à la liberté d’être qui on a envie d’être, le disque est un postulat contre les temps réactionnaires qui menacent. Depuis sa sortie, tout le monde revient à la house des années 90 et les boîtes de nuit sont enfin vues comme des temples musicaux… Enfin, presque. On a vu avec le déménagement forcé du Fuse que ce n’était pas encore tout à fait le cas chez nous.

À lire aussi Le Fuse est-il un lieu culturel ou de nuisance sonore?

Vers une deuxième date ?

La dernière fois que Beyoncé est passée en Belgique, c’était pour le Formation Tour de 2016, déjà au stade Roi Baudouin. En 2018, elle avait fait une tournée avec son époux Jay Z, mais sans passer par le plat pays. Auparavant, la star américaine se contentait du Sportpaleis d’Anvers qu’elle a visité quatre fois entre 2007 et 2013. On rappellera aussi que sa première venue en Belgique a eu lieu en 2000, avec son premier groupe les Destiny’s Child au… festival de Dour.

À lire aussi Beyoncé au stade Roi Baudouin: la reine, c’est elle

La notoriété de Beyoncé étant ce qu’elle est aujourd’hui, on peut s’étonner qu’elle ne se contente « que » d’un stade Roi Baudouin – alors que la tournée s’arrêtera pour trois nuits au stade de Tottenham Hotspurs de Londres et deux fois à la JC Arena d’Amsterdam. Il n’est donc pas impossible qu’une date soit ajoutée, comme ce fut le cas pour Madonna. Cela dépendra du succès de la prévente qui aura lieu le vendredi 10 février sur le site de Ticketmaster.