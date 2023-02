Johan Van Herck: «Voir l’effort fourni par David pour être présent en Corée, c’est beau pour l’équipe»

À trois jours de Corée du Sud – Belgique (rencontre qualificative en vue de la phase finale de 2023), Johan Van Herck fait le point sur les forces en présence à Séoul, et surtout sur ce qui restera sa dernière saison en tant que capitaine de l’équipe belge. « J’ai dû mettre l’émotionnel de côté pour prendre cette décision ».

Depuis ce mardi, l’équipe belge est bien arrivée, et au complet, dans la froideur de Séoul. Des températures glaciales qui ne gêneront pas David Goffin, Zizou Bergs ou Joris De Loore. Ils ont fait le crochet par Louvain-La-Neuve, la semaine dernière, mais le choc thermique est bien là pour Joran Vliegen et Sander Gillé (double) ou pour le jeune Alexander Blockx, directement arrivés depuis l’Australie. Mais Johan Van Herck est là pour réchauffer les cœurs et les ambitions de son équipe, lui, qui a annoncé qu’il entamait sa dernière année en tant que capitaine belge.

Alors, Johan, toujours pas de regret par rapport à cette décision qui a défrayé la chronique, voici dix jours ?