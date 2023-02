Angleterre: enseignants, fonctionnaires et personnels des transports font grève commune

Les enseignants ont rejoint le mouvement des grévistes britanniques pour une hausse des salaires ce mercredi en Angleterre et au Pays de Galles. Une journée d’action commune était organisée par le personnel des aéroports, de la fonction publique ainsi que des conducteurs de train.

A intervalles réguliers, des voitures klaxonnent le long de la Station Road, dans le quartier d’Haringey, à 9 heures du matin ce mercredi. Le soutien des automobilistes s’adresse à un piquet de grève organisé par un groupe de professeurs en colère.

« Klaxonnez si vous aimez les salaires justes », annoncent leurs pancartes. « Les travailleurs essentiels ont besoin de salaires essentiels », « A salaires justes, professeurs qui restent »…

Pour les enseignants d’Angleterre et du Pays de Galles, ce mercredi marque le premier des sept jours d’action votés par les membres du National Education Union (NEU), le plus grand du secteur dans le pays. Une grande manifestation était prévue plus tard au cœur de Londres.