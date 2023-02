À Kherson, les Russes cherchent à saper le moral des civils

En dehors du Donbass, terre de combats vifs et de frappes quotidiennes, c’est la ville de Kherson qui détient le triste record de grande ville la plus régulièrement bombardée par l’envahisseur russe.

Ce mardi seulement, l’armée russe a lancé 42 tirs d’artillerie, de mortier et de lance-roquettes dans l’oblast (région) de Kherson. Bilan des autorités locales : un mort et un blessé. Huit bombardements ont été recensés dans la ville même de Kherson, où des habitations civiles ont été ciblées. Les services de renseignements britanniques ont révélé ce mercredi que l’une des campagnes de bombardements les plus intenses du conflit s’abattait très probablement sur la rive ouest du Dniepr ces derniers jours.