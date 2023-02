Bruxelles et Luanda évaluent les chances – et les difficultés – d’un retour à la paix au Congo

Alors que les liens entre la Belgique et l’Angola remontent au temps où Lobito représentait un exutoire essentiel pour les exportations du Congo belge ou les vacances des colons et qu’aujourd’hui encore c’est vers Anvers que se dirigent les diamants de l’ancienne colonie portugaise, la dernière visite d’un ministre des Affaires étrangères belge remonte au voyage de Didier Reynders en 2018. C’est dire si Hadja Lahbib, ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, fut accueillie avec d’autant plus de chaleur qu’entre-temps la capitale de l’Angola a bien changé. Le président actuel Joao Lourenço a entrepris une lutte exemplaire contre la corruption, Luanda, jusque dans les quartiers populaires, semble nettoyée des immondices qui naguère l’envahissaient et le chef de l’Etat, malgré son passé de militaire et sa formation dans l’ancienne URSS, a pris avec Moscou des distances qui ne sont pas passées inaperçues à Bruxelles.