Un mercato qui ne change pas le décor au Standard

Le Standard souhaitait l’arrivée d’un attaquant, mais aucune piste n’a pu aboutir, ce qui était l’un des scénarios envisagés à Sclessin, où on ne voulait pas transférer un joueur à tout prix. Voici les coulisses des dernières heures du mercato rouche…

À Sclessin, rarement un mercato hivernal aura été aussi calme que celui qui s’est achevé mardi à minuit, sans que l’attaquant tant réclamé par Ronny Deila ne débarque. Concrètement, la direction sportive du club liégeois travaillait depuis quelques semaines sur plusieurs dossiers et au final, trois pistes avaient été retenues, dont aucune n’a pu être concrétisée dans les deux derniers jours. L’une menait au jeune (21 ans) attaquant sénégalais Kaly Sene, actif au FC Bâle où il a très peu joué depuis le début de saison et où il est sous contrat jusqu’en juin 2023. Mais son dossier a été refermé assez vite, lorsque le club suisse a réclamé une indemnité de transfert, alors que l’agent du joueur avait certifié pouvoir le sortir gratuitement.

Rapide et explosif, Aiyegun Tosin (24 ans) constituait également une option. Plus réaliste encore, puisque le Standard avait pris ses dispositions pour que l’attaquant béninois puisse effectuer sa visite médicale à Zurich, où il se trouvait. En vain, le FC Zurich, engagé dans une âpre lutte contre la relégation et avec qui il est sous contrat jusqu’en 2024, n’entendant pas se séparer de son buteur sans avoir trouvé une solution de remplacement, qui n’est jamais venue.