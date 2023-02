Coupe de Belgique: l’Union bat l’Antwerp et prend une option sur la finale (1-0)

Nieuwkoop a permis à l’USG de remporter une véritable partie d’échecs en plantant l’unique but de la tête en toute fin de match.

La rencontre a pris des airs de round d’observation, en vue du match retour au Bosuil dans un mois. Les occasions ont été très rares et peu concrètes tant les deux équipes sont restées prudentes.

Les Anversois revenaient dans la capitale trois jours après leur nul blanc à Anderlecht. Cette fois et alors qu’ils tenaient le partage au Parc Duden, ils ont craqué en fin de partie. L’Union a donc pris une option sur la finale, même si tout se jouera lors du match retour à l’Antwerp, un club qui a refusé le jeu ce mercredi soir et qui devra montrer un tout autre visage s’il veut renverser le club saint-gillois. Ce match retour se jouera au stade du Bosuil le jeudi 2 mars (20h45).

Lazare aurait pu bénéficier d’une opportunité en début de rencontre alors que Lapoussin l’avait trouvé aux abords du but de Butez, mais il a raté son contrôle (12e). Un quart d’heure plus tard, une passe en retrait a trouvé Ekkelenkamp dans la surface avant que l’Anversois n’enlève trop sa frappe (27e). Nilsson a répondu de l’autre côté du terrain avec un tir lointain à la suite d’une récupération de Teuma (30e).

En deuxième période, la rencontre a semblé inexorablement se diriger vers un match nul, alors que les seules possibilités recensées après le repos étaient un tir dévié de Lazare (56e) et un tir non cadré de Janssen (60e). L’Antwerp a refusé de se dévoiler et de laisser des espaces à l’Union.