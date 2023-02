Et de 11: la folle série se poursuit pour Will Still

Will Still et le Stade de Reims ont prolongé leur série d’invincibilité en championnat à onze matchs avec un succès 4-2 contre Lorient, pour la 21e journée de Ligue 1. Le technicien belge n’a toujours pas connu la défaite en match officiel depuis son officialisation à la tête du club, en octobre dernier.

La rencontre a mal débuté pour Reims qui a vu Lorient prendre une avance de deux buts grâce à Le Fee (10e) et Kone (36e). Balogun a profité d’un penalty pour réduire l’écart avant le repos (44e). En deuxième période, Doumbia a rapidement égalisé (51e) avant que Balogun n’inscrive deux buts de plus (61e et 64e) pour réussir un triplé et offrir ainsi la victoire aux Rémois.

Sous la direction de Will Still, averti par l’arbitre (13e), Thibault De Smet et Thomas Foket ont occupé les flancs de la défense rémoise pendant toute la rencontre. Maxime Busi est quant à lui resté sur le banc.