Critiqué, torpillé, saboté… le projet de loi APD de Mathieu Michel va une nouvelle fois se faire recaler

Cette fois devait être la bonne. Caramba, encore raté. Au bout du bout d’un ping-pong législatif à multiples rebondissements, la Chambre aurait en effet dû examiner et voter, ce jeudi en plénière, le projet de loi de Mathieu Michel (MR), visant à réformer la loi sur l’Autorité de protection des données (APD). Epilogue d’un feuilleton qui aura duré plus de deux ans, ce texte, suggère le secrétaire d’Etat à la Vie privée, doit « restaurer la confiance » et « renforcer l’indépendance de l’APD ». Sauf que, selon nos informations, la pente sera plus savonneuse que prévu.

Déjà, il nous revient à bonne source, que le point n’a failli tout simplement ne pas être inscrit à l’agenda de la plénière. Il aura fallu, nous glisse-t-on, convaincre Eliane Tilleux (PS), la présidente de la Chambre, que les dispositions de la future loi n’impliqueraient pas le départ de la nouvelle présidente de l’APD, Cédrine Morlière, étiquetée PS.