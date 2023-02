Les trois Iraniens détenus à Steenokkerzeel demandent d’être remis en liberté

Me Aurélie Jonkers et Me Guillaume Lys, avocats de trois ressortissants iraniens menacés d’expulsion, ont déposé mercredi de nouvelles requêtes de mise en liberté pour leurs clients. Ceux-ci sont toujours détenus au centre fermé pour demandeurs d’asile Caricole à Steenokkerzeel.

Ces nouvelles requêtes seront examinées début de la semaine prochaine par la chambre du conseil de Bruxelles. Lundi, sur base de précédentes requêtes de même type pour deux de ces trois Iraniens, la chambre a conclu que la détention était illégale et devait être levée immédiatement.