Les coulisses du mercato cauchemardesque d’Anderlecht

Anders Dreyer et Islam Slimani suffiront-ils à redonner aux Mauves des couleurs et l’efficacité offensive qu’ils espèrent depuis des mois ? En espérant un mercato estival plus abouti, le RSCA va devoir s’accrocher dans les prochaines semaines.

Anderlecht n’a pas réussi le mercato qu’il espérait. C’est le moins que l’on puisse dire. La dernière journée de ce marché hivernal fut même cauchemardesque pour Jesper Fredberg, qui devra se contenter d’avoir allégé la masse salariale avec les départs de Hoedt, Silva et Esposito notamment, et rempli les caisses avec les transferts sortants de Duranville (13 millions), Ait El Hadj (2) et Hoedt (2). De quoi mettre tout le monde d’accord dès l’été prochain, lorsqu’il aura davantage de veine, de temps et de moyens ? C’est dans six mois que le patron sportif danois pourra vraiment être jugé. Confronté à une situation extrêmement difficile à gérer alors qu’il découvrait la réalité belge, Fredberg n’est pas parvenu à marquer les points qu’il espérait cet hiver. Coup d’œil sur une partie des coulisses d’un mercato cauchemardesque au parc Astrid.

1 Le mercato mauve n’est peut-être pas encore terminé.