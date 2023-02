Attentats de Bruxelles: la cour d’assises aborde sans lui les différentes facettes d’Abrini

Sur les images de la reconstitution du départ de Najim Laachraoui, Ibrahim El Bakraoui et Mohamed Abrini vers l’aéroport de Zaventem, projetées ce mercredi aux assises de Bruxelles, on voit ce dernier docile, répétant les gestes qui auraient été posés en ce petit matin du 22 mars 2016. Ils ont prié, tous dans la même pièce, puis ils ont appelé un taxi, qui est arrivé vite. Une fois à l’aéroport, ils ont regardé le tableau affichant les comptoirs d’enregistrement associés aux destinations qu’ils visaient : celui de Delta Airlines, celui vers Tel-Aviv et enfin celui à destination de la Russie. Un Abrini docile, donc, qui accepte même de mettre un bob trop petit que les enquêteurs lui tendent -frisant ainsi le ridicule- quand il rejoue sa sortie de l’appartement conspiratif de la rue Max Roos à Schaerbeek.