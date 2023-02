Pierre Locht l’avoue sans concession: «Le top 8 est notre grand objectif au Standard»

Il a été plus à l’aise sur les questions concernant les Rouches que sur la Task Force.

Ambitions. « Avant le début du championnat, la volonté était d’abord de faire mieux. Nous avons déjà plus de points que la saison passée, on ne doit plus s’en contenter. On doit se battre le plus longtemps possible pour l’objectif le plus haut. Certains nous demandaient de faire une petite folie pour peut-être forcer ce top 4 mais cette équipe revient de loin et a parfois du mal à enchaîner les performances. Le top 8 est notre grand objectif. »

Académie. « Avec les U23, elle représente un budget de 7 millions. C’est un pilier important du club qui nous a déjà apporté Balikwisha, Canak, Noubi… et d’autres vont aussi avoir l’opportunité de saisir leur chance. Au mercato, nous avons été plus actifs pour le SL16 FC parce que nous voulons la conserver en Challenger Pro League. »

Philosophie. « Le Standard est un club bouillant mais il doit y avoir cette sérénité et cette stabilité dans le management. »

Raskin-Amallah. « On pouvait comprendre leurs hésitations à resigner alors que le club venait à peine d’être racheté. Au fil des mois, nous pensions pourtant avoir répondu à leurs interrogations. Au décompte final tout le monde est content : le Standard a obtenu une compensation et les joueurs effectuent le pas qu’ils recherchaient dans leur carrière. On parle toujours des dossiers entrants mais les dossiers sortants sont tout aussi importants. Fergal Harkin a fait du bon boulot. Contrairement à ce qui s’est passé auparavant, on veut prendre le temps de retirer le maximum des joueurs présents. »