Paul Magnette mis au défi de ses promesses

Le Carolo veut donc rester président du PS, et si les résultats et les négociations le permettent, devenir Premier ministre.

Les interrogations fusent depuis des semaines, les affirmations aussi parfois, dans le camp socialiste surtout : pour nombre d’interlocuteurs, la conviction était que Paul Magnette ne se représenterait pas à la présidence du parti et qu’il viserait un mandat européen. Ils en voulaient pour preuve le livre qu’il a écrit, défendu dans les fédérations socialistes locales mais aussi et beaucoup sur les plateaux télé français. On le disait plus tellement excité par (ou fait pour) ce poste de président. On revenait avec l’idée de l’intellectuel qu’il serait toujours et avant tout. L’heure était même à citer les noms des probables « remplaçants » : une femme ?

C’est dire si l’interview au Soir de l’actuel président du PS et les annonces qu’il y fait, sont signifiantes pour un pays, des régions et une communauté où un parti socialiste qui pèse moins lourd en chiffres électoraux, pèse encore pas mal dans les esprits et les rapports de forces politiques.