Michael Jackson et Robin des Bois

Dans l’après-midi du vendredi 27 janvier, l’ingénieur du son Brad Sundberg a été victime du vol d’un de ses ordinateurs portables dans le cadre d’une de ses conférences « In The Studio With MJ » donnée dans une des salles du célèbre studio I.C.P. d’Ixelles.

Brad Sundberg est un ingénieur du son qui a notamment collaboré dix-huit ans avec Michael Jackson. Il a démarré sa carrière comme assistant pour Bruce Swedien sur le projet Captain Eo et a ensuite assisté le King Of Pop sur les albums Bad, Dangerous, History et Blood on the Dancefloor. Surnommé par Michael Jackson « Really, Really Brad », il s’est également occupé de l’installation technique du Neverland Valley Ranch où vivait le chanteur.