France: deux adolescents retrouvés morts dans une forêt

Deux adolescents ont été retrouvés morts le 14 décembre dernier dans une forêt des Yvelines. Il s’agissait d’un suicide, à en croire les expertises toxicologiques, explique Le Parisien, qui s’est fait confirmer les résultats mardi. Les deux garçons ont ingéré des médicaments dont le dosage a été fatal.

Les deux lycéens se connaissaient depuis un moment pour avoir fréquenté le même établissement, selon un communiqué à l’époque du rectorat de Reims, le collège Debussy de Saint-Germain-en-Laye, rappelle L’Est-Eclair. Ce n’est que depuis le mois de septembre que le second avait rejoint l’Aube et Troyes. Selon les premiers éléments de l’enquête, le premier aurait quitté son domicile familial des Yvelines le matin et le second, interne au lycée Marie-de-Champagne, aurait fugué de l’établissement la veille.