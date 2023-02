Simon Mignolet envisage d’arrêter avec les Diables: «C’est devenu un fardeau...»

Après Eden Hazard, les Diables rouges vont-ils perdre un autre de leurs cadres ? C’est en tout cas ce qu’a récemment laissé entendre Simon Mignolet dans le podcast Eleven Insiders. Barré par Thibaut Courtois, titulaire indiscutable dans les cages belges, le portier du Club de Bruges pourrait faire un pas en retrait.

« Jouer en équipe nationale, ça a toujours été un très beau cadeau à mes yeux », explique le Soulier d’or. « J’ai toujours aimé faire partie de ce superbe groupe, et j’ai tout vécu avec la génération actuelle. Mais je dois reconnaître que ça pèse sur ma carrière. Au Brésil, je me suis cassé deux doigts. Avant le dernier Euro, je me suis blessé au genou. Si on ajoute à ça le fait que je n’ai même pas joué, on se rend vite compte que c’est devenu un fardeau pour ma carrière et pour mon jeu. J’aurai bientôt 35 ans, il s’agit donc désormais de prendre la bonne décision pour moi, au bon moment. Je dois encore discuter de tout ça avec ma famille et avec mon club, et je devrai prendre une décision avant le mois de mars. Car, avant de se lancer dans une nouvelle campagne, il faut être clair et honnête avec tout le monde. »