«Enjeux»: L’Ukraine et la fable du requin et des sardines

En vertu de leur propre histoire, de leurs intérêts et visions stratégiques, le positionnement des pays d’Amérique latine vis-à-vis de la guerre en Ukraine ne coïncide pas nécessairement avec celui de l’Europe ou des Etats-Unis.

L’Amérique latine est très loin du champ de bataille ukrainien et aucun des Etats qui la constituent n’apparaît incontournable dans la recherche d’une solution militaire ou négociée. Et pourtant, elle constitue un enjeu diplomatique, idéologique et géopolitique majeur. Le gouvernement ukrainien en a pris la mesure en annonçant début janvier que le sous-continent serait sa « priorité stratégique » en 2023.