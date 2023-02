Rachid Azaoum quitte Les Engagés et rejoint le MR

Le MR a annoncé jeudi l’arrivée dans ses rangs à Bruxelles de Rachid Azaoum, un « multi-entrepreneur » qui fut coordinateur du mouvement « Il fera beau demain » au sein des Engagés.

M. Azaoum était jusqu’à présent délégué général des Engagés pour Bruxelles.

« Mon engagement politique est la continuité d’un parcours entrepreneurial et associatif. Dans l’ensemble de mes activités, je me bats pour l’emploi des jeunes, pour favoriser l’accès à l’entrepreneuriat et permettre à chacun de s’émanciper. Le Mouvement Réformateur est le parti qui porte le plus ces valeurs aujourd’hui », a-t-il déclaré, cité dans un communiqué publié par le parti libéral.

À lire aussi Le MR bruxellois part déjà en campagne

« Rachid incarne parfaitement le projet de société qui est le nôtre : les valeurs du travail et de l’effort. Il n’y a pas de fatalité. C’est aussi la raison pour laquelle Rachid devient délégué exécutif au redéploiement économique à Bruxelles », a pour sa part affirmé le président du MR, Georges-Louis Bouchez, dans le même communiqué.

Il détient plusieurs enseignes de restaurations rapides.

M. Azaoum est un entrepreneur exploitant plusieurs franchises des enseignes de restauration rapide Quick et Burger King. Il est aussi engagé dans plusieurs associations et est également administrateur de BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry) après en avoir été le vice-président.