L’acteur de «Danse avec les loups» est accusé d’avoir abusé de jeunes filles

Cela faisait plusieurs mois que la police enquêtait sur l’acteur et notamment sur son rôle en tant que chef d’une secte nommée « The Circle ».

Connu pour son rôle dans le film oscarisé de Kevin Costner, Chasing Horse a profité de sa notoriété pour s’imposer parmi les tribus à travers les Etats-Unis et au Canada en tant que soi-disant guérisseur qui effectuait des cérémonies et des rassemblements spirituels au cours desquels il abusait de jeunes filles dont des mineures.

Selon le mandat, la police de Las Vegas a identifié au moins six victimes présumées et découvert des allégations sexuelles contre Chasing Horse datant du début des années 2000 dans plusieurs États, dont le Montana, le Dakota du sud et le Nevada, où il vit depuis environ une décennie.