Colruyt teste un nouveau service

A partir de ce jeudi, le magasin Colruyt de Halle disposera d’une caisse « easy check out », où le personnel pourra se passer de son scanner manuel. Une caméra placée au-dessus de la caisse scannera, grâce à l’intelligence artificielle, les produits transférés d’un chariot à l’autre. Il s’agit encore d’un test, mais le détaillant prévoit de déployer le système dans d’autres magasins ultérieurement.

« Nous avons des perspectives d’avenir très positives concernant ce système », déclare Eva Biltereyst, porte-parole de Coruyt. L’ensemble du processus de passage en caisse est jusqu’à un cinquième plus rapide grâce à ce nouveau système, et la chaîne de grands magasins souligne qu’il permet aux employés de travailler de manière plus ergonomique, puisqu’ils peuvent utiliser leurs deux mains. « Ces progrès en matière d’ergonomie sont un facteur très important pour nous », déclare Rudi Dewulf, directeur régional Colruyt Lowest Prices.

85 % de produits

La caméra intelligente enregistre 85 % des produits, précise Colruyt. Comme la caméra ne peut pas se calibrer à travers le chariot, les produits situés au fond du chariot, comme les caisses de boissons, doivent encore être scannés manuellement. Les fruits et légumes doivent également toujours être pesés. Dans le cas de ce que l’on appelle les multipacks, avec plusieurs codes-barres sur un produit, la caméra fera la bonne sélection, indique le détaillant. Dans ce cas, l’appareil émettra deux bips, alors que pour un produit normal, ce sera un seul.

Comme la caméra ne peut pas non plus voir à travers les produits, le transfert d’un chariot à l’autre est toujours nécessaire.

Un test

Ce test en magasin a déjà été précédé d’un test sans clients. En fonction des résultats de l’essai à Halle, la poursuite du déploiement sera décidée. Ce jeudi, une caisse à Halle était équipée du système, mais à court terme, la caméra intelligente sera suspendue au-dessus de dix caisses dans le magasin situé près du siège de Colruyt.

Certaines chaînes de grands magasins concurrentes disposent depuis un certain temps de caisses à scannage automatique, mais Colruyt s’en tient donc à son propre système de caisse unique. « Notre personnel transfère les produits d’un chariot à l’autre depuis des années, ce qui signifie que le client n’a rien à faire du tout et peut attendre tranquillement que les produits soient scannés », explique M. Dewulf. « Cette caméra intelligente montre que nous continuons à innover ».