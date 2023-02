Bach, un compositeur inspirant

Des sources d’inspiration à partager ? « En musique, la Passion selon saint Matthieu, l’œuvre la plus magnifique de Bach : je l’ai entendue la première fois il y a longtemps mais elle m’accompagne tous les jours. En littérature, Le maître et Marguerite de Boulgakov que j’ai lu la première fois à l’adolescence, relu au moins deux fois depuis – dernièrement dans une nouvelle traduction (par Markowicz et Morvan).

Lisez aussi l’excellente introduction à l’économie que sont les livres de Daniel Cohen, dont le dernier, Homo numericus. »