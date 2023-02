France: les pigeons sont gazés pour réguler leur population

Les oiseaux sont récupérés puis gazés et ensuite ils sont ramenés à l’équarrissage. Cette procédure est décrite par la société comme une pratique « cruelle » et « sans éthique ». Ces pigeons représenteraient un risque sanitaire important : ils sont porteurs de maladies avec un risque de propagation et ils créèrent une nuisance pour les riverains expliquent les municipalités.

À lire aussi Colombophilie: 20.000 pigeons disparaissent lors d’une course, la Fédération belge crie à «la catastrophe»

L’association dénonce la cruauté envers les animaux. La méthode de gazage par le CO2 peut être assimilée à une noyade, explique l’organisation : « Selon notre expérience, c’est la méthode du gazage qui est la plus banale : on place les pigeons dans un caisson à CO2. Selon le dosage, c’est plus ou moins long. C’est une méthode cruelle, similaire à de la noyade, et qui peut provoquer une mort lente et douloureuse », détaille Amandine Senvisens, membre de l’association.

Pratique légale

Les villes de Lille et de Roubaix confirment la pratique de gazage et précisent que celle-ci est légale. Néanmoins, elles précisent que la méthode est fortement encadrée. Pour le gazage, les autorités précisent que les pigeons sont anesthésiés avant la procédure prévue.

L’exemple de Bruxelles

Bruxelles et Barcelone sont cités comme les bons élèves européens car ils ont interdit la pratique. La ville de Bruxelles a suspendu définitivement cette pratique en janvier 2022. Elle a été remplacée par le pigeonnier contraceptif ou les grains contraceptifs.