Aron Donnum et les joueurs ne sont pas déçus du mercato du Standard: «Nous sommes une meilleure équipe aujourd’hui»

L’ailier norvégien veut croire en les qualités du groupe actuel, malgré les départs de Raskin, Amallah et Dragus, avant le déplacement au Cercle de Bruges samedi.

Devenu l’un des éléments forts du Standard, meilleur homme face à Eupen vendredi dernier, Aron Donnum est sur la pente ascendante. « Je me sens mieux, sur le terrain mais aussi dans ma tête », explique le Norvégien avant le déplacement au Cercle de Bruges samedi. « Ce n’est pas facile d’afficher le même niveau que j’avais à Valerenga, je pense que je peux être encore plus décisif. Marquer et surtout donner des passes décisives, étant donné que je joue davantage comme ailier aujourd’hui. »

Une position qu’il apprécie même si cela nécessite davantage de travail sur le plan défensif. « Cela ne m’ennuie pas, au contraire, je trouve ça assez fun. Cela me permet d’apprendre de nouvelles choses. J’ai toujours été un joueur très polyvalent. Et quand nous avons le ballon comme face à Eupen, je suis finalement un ailier qui est assez proche du but. »