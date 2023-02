A Nueva Colombia, la méfiance est de mise

Pour arriver à Nueva Colombia, il faut parcourir une route rocailleuse pendant quatre heures en voiture, puis poursuivre en bateau sur le Guayabero. Pendant le trajet, on peut apercevoir des caïmans, des tortues et des dauphins d’eau douce. Après avoir laissé l’embarcation sur un ponton et être monté à pied sur un talus, on distingue les premières maisons de ce village niché au cœur de la forêt.