Les journalistes témoignent au péril de leur vie

Les agriculteurs de Nueva Colombia, où vit un bon nombre d’anciens guérilleros qui ont accepté le processus de paix, passent toute l’année à guetter l’arrivée de l’armée, sortie de nulle part pour détruire les cultures. Les principaux témoins de cette éradication sont les journalistes locaux, qui rapportent les événements au péril de leur vie.

Voces del Guayabero est un média né de l’initiative de petits hameaux qui se sont cotisés pour acheter des appareils photo et faire venir un journaliste de l’extérieur pour qu’il forme les nouveaux reporters. « Au début, on pouvait filmer comme on le voulait, sans que personne ne nous embête », raconte Edilson Álvarez, l’un de ses fondateurs. « Mais les militaires sont devenus de plus en plus nerveux et ont commencé à nous traiter de guérilleros. Dès qu’ils nous voient, ils nous tirent dessus. »