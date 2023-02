ING divisera au moins par deux son nombre d’agences

ING Belgique affiche un résultat annuel en baisse à 796 millions d’euros (-16 % sur un an), contexte économique « complexe » oblige, hors charges exceptionnelles. La banque orange a, en effet, provisionné, d’un côté, 288 millions d’euros pour des raisons de couverture de taux d’intérêt (le montant sera récupéré plus tard) et, de l’autre, 93 millions d’euros destinés à consolider son réseau d’agences indépendantes. Cette dernière somme servira à racheter les droits sur les portefeuilles clients de certains agents franchisés. L’idée est donc bien à terme de diminuer le nombre d’agences physiques destinées à accueillir les clients, un scénario déjà bien entamé depuis la restructuration de l’institution en 2016.