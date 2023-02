Ronny Deila reste confiant après le mercato du Standard: «Je ne suis pas déçu, le noyau que je possède est très excitant»

Une seule arrivée, les départs de Raskin, Amallah et Dragus actés : Ronny Deila aurait de quoi pester sur le mercato du Standard. Jeudi, le Norvégien a au contraire voulu ramener le calme autour de son équipe, qui est selon lui à la hauteur des ambitions qu’elle s’est fixée cette saison. « Nous avons recruté Ibe (Hautekiet) en défense et nous avons gardé Noë (Dussenne), ce qui est une bonne chose. Il y avait d’autres options, vous le savez mieux que moi visiblement (rires), mais rien n’a abouti. Nous ne voulions pas transférer pour le principe de transférer. Nous savions que le situation financière n’était pas bonne et qu’elle nous limitait dans ce mercato. Mais le noyau que je possède est très excitant, j’ai un nombre idéal de joueurs (24). Je n’en veux pas plus, si un joueur doit arriver l’été prochain, il en faudra un qui parte, même si tout dépend évidemment d’une qualification pour l’Europe. »

L’objectif désormais pour Ronny Deila, c’est évidemment le Top 8 mais aussi le développement de ses joueurs, ce qui pourrait profiter au Standard lors du prochain mercato estival. Une nouvelle fenêtre de transferts où le Norvégien naviguera une nouvelle fois en eaux troubles. « Je n’ai pas de garanties concernant le prochain marché », assure-t-il. « On doit comprendre la situation. À l’inverse, je vois qu’en Norvège, ils vendent parfois des jeunes joueurs qui n’ont encore rien prouvé pour trois millions d’euros, et qui cinq ou six ans plus tard en valent seulement cinq. Il faut aussi pouvoir miser sur des joueurs de façon intelligente. »