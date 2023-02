«Avers»: les invisibles rendus visibles

Avers. Des nouvelles des indésirables, J.M.G. Le Clézio, Gallimard, 220 p., 19,50 €, ebook 13,99 €

Le Clézio, tel que le temps et le Nobel ne l’ont pas changé : dans Avers, il donne – c’est le sous-titre – Des nouvelles des indésirables. Celles et ceux que la société laisse à l’écart ou même rejette. Il en a convoqué beaucoup, des personnages de ce genre, depuis l’Adam Pollo de son premier livre, Le procès-verbal (il y a 60 ans), jusqu’au Dodo d’Alma, son plus récent roman (2017). En voici quelques autres, saisis entre répression et fuite, pas de côté et, parfois, revanche.