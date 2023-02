Mohamed Mbougar Sarr, Barbara Abel, Geneviève Damas: les poches des Livres du Soir

La plus secrète mémoire des hommes *****

Mohamed Mbougar Sarr

Par enchâssements, la quête-poursuite d’un livre mythique et de son auteur africain, tous deux oubliés et maudits, égarés, qui se révèlent deux métaphores furieusement entremêlées du projet littéraire et de la loyauté/émancipation envers ses racines. Le texte introuvable est un plagiat qui cache une supercherie masquant le pillage de toute littérature, cependant que l’auteur fantôme rêve de reconnaissance et de « blanchité ». Un extraordinaire Prix Goncourt.

Le Livre de Poche, 576 p., 9,75€

Les fêlures ***

Barbara Abel